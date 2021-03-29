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محمد صلاح يفاجئ نجم منتخب مصر بهدية ثمينة

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:33 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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قام الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بإهداء واحد من زملائه في الفراعنة هدية ثمينة وذلك قبل المواجهة التي ينتظرها أبناء حسام البدري ضد جزر القمر.

وشهدت الساعات الماضية تقديم محمد صلاح قميصه الخاص بفريق نادي ليفربول إلى زميله مصطفى محمد نجم نادي جالطة سراي التركي والذي يلعب له معارًا من الزمالك لمدة موسم ونصف.

ونشر مصطفى محمد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور إنستغرام صورة تجمعه بمحمد صلاح من فندق الإقامة بقميص فريق نادي ليفربول.

ويتواجد لاعبوا المنتخب المصري في معسكر مغلق إستعدادًا لمواجهة جزر القمر المقرر لها اليوم الأُنين بعد التعادل مع كينيا في الجولة الماضية بهدف لكلًا منهما في نيروبي.

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مصطفى محمد ليفربول صلاح جالطة سراي

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