موسيماني يستقر على استبعاد ثنائي الأهلي أمام المريخ

اقترب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الغياب عن مواجهة الفريق ضد المريخ السوداني، بدوري أبطال إفريقيا.





واستقر بيتسو موسيماني المدير الفني، على استبعاد وليد سليمان وأيمن أشرف ثنائي الفريق، من التشكيل الأساسي للمباراة، بالرغم من تعافيهم من الإصابة.





ويلتقي الأهلي المريخ السوداني، يوم 3 أبريل المقبل في العاصمة السودانية الخرطوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





ويحاول المارد الأحمر في تحقيق الفوز، من أجل ضمان التأهل وحصد بطاقة التأهل لدور الثمانية للبطولة، الحامل لقبها بالموسم الماضي.





وكان سليمان، تعافى من الإصابة بمزق فى العضلة الخلفية وشارك فى التدريبات وودية الفريق الأحمر ضد فريق الشباب، ولم يشك من أية آلام، إلا أن المدير الفني يخشى من تكرار إصابته.





بينما يفضل بيتسو موسيماني المدير الفني، عدم الاعتماد بشكل أساسي على أيمن أشرف مدافع الفريق، خلال المباراة المقبلة، رغم جاهزيته، حيث اشتكى اللاعب من خشونة الركبة اثناء تواجده بمعسكر المنتخب الوطني.



