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التشكيل الرسمي لمباراة تلا واشمون في الجولة الخامسة للترقي

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:45 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي ومحمود غريب
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تنطلق بعد قليل مباراة نادي تلا مع نظيرة اشمون بالجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات دورة الترقي المؤهلة للقسم الثالث .

يخوض تلا اللقاء بتشكيل مكون من ابراهيم الجيزاوي وعثمان خليفة ومصطفى دومه ومحمود الاسود واحمد النوتي ومسلم الكوت ومحمود شرف فلافيو وشعبان الكوت ومحمود الجندي ومحمد فودة ومحمود عبد الحفيظ .

البدلاء أسامة الرفاعي ومحمد مبروك ومحمود النفيلي وشعبان بلوز وكريم جمال ومحمود سلامه وابراهيم الحاج علي وطارق نشأت ومحمود البابلي .

ويضم تشكيل اشمون احمد العشماوي ومحمود عبد المنعم وشعبان جمال واحمد عبد المعبود وشعبان مصطفى ومحمد شعبان وسعيد شكري ومحمد خيري ومهند ابراهيم ومحمد زكي وابراهيم حسن .


البدلاء يوسف شعبان واحمد الختام ومحمود شعبان وأحمد محمد خيري ورمضان تكه وأحمد عواد وعلاء حسني .

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