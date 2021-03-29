التشكيل الرسمي لمباراة تلا واشمون في الجولة الخامسة للترقي





تنطلق بعد قليل مباراة نادي تلا مع نظيرة اشمون بالجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات دورة الترقي المؤهلة للقسم الثالث .



يخوض تلا اللقاء بتشكيل مكون من ابراهيم الجيزاوي وعثمان خليفة ومصطفى دومه ومحمود الاسود واحمد النوتي ومسلم الكوت ومحمود شرف فلافيو وشعبان الكوت ومحمود الجندي ومحمد فودة ومحمود عبد الحفيظ .



البدلاء أسامة الرفاعي ومحمد مبروك ومحمود النفيلي وشعبان بلوز وكريم جمال ومحمود سلامه وابراهيم الحاج علي وطارق نشأت ومحمود البابلي .



ويضم تشكيل اشمون احمد العشماوي ومحمود عبد المنعم وشعبان جمال واحمد عبد المعبود وشعبان مصطفى ومحمد شعبان وسعيد شكري ومحمد خيري ومهند ابراهيم ومحمد زكي وابراهيم حسن .





البدلاء يوسف شعبان واحمد الختام ومحمود شعبان وأحمد محمد خيري ورمضان تكه وأحمد عواد وعلاء حسني .