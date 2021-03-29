الصحة السعودية تعلن تسجيل541 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحة في الممكلة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيل541 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية، إنها تستبعد تمامُا أن يكون فيروس كورونا تسرب من مختبر.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.