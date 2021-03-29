الاتحاد الآسيوي يوقع اتفاقية شراكة عالمية مع شركة نيوم

وقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وشركة نيوم، اليوم الإثنين، اتفاقية شراكة عالمية، تكون فيها نيوم الشريك العالمي للاتحاد الآسيوي لمدة أربعة أعوام، في الفترة ما بين عامي 2021 و2024.





تشمل اتفاقية الشراكة بطولات ومسابقات المنتخبات الوطنية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بما في ذلك التصفيات الآسيوية لكأس العالم التي تتضمن أفضل 12 فريقاً في قارة آسيا، وبطولات المنتخبات الوطنية الرئيسية، من بينها بطولة كأس آسيا لكرة القدم التي من المقرر إقامتها بالصين في يونيو 2023، وكأس آسيا للسيدات 2022، وجميع بطولات الأندية الآسيوية حتى نهاية موسم 2024.





وقال أمين عام الاتحاد الآسيوي، داتو ويندسور جون، في تصريحات نشرها الاتحاد عبر موقعه الإلكتروني اليوم الإثنين: "يسرنا الترحيب بنيوم ضمن أسرة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ونحن نتشارك مع نيوم رؤية بعيدة المدى تؤكد على الاهتمام الكبير الذي يوليه الاتحاد لكرة القدم في آسيا، مما يعكس الأثر الإيجابي للرياضة على المجتمعات التي تهتم بها، ونتطلع إلى مشاركة هذه اللحظات التاريخية مع نيوم، فهذه اللعبة مقبلة على عصر جديد في آسيا".



