تعرف على سعر اليورو اليوم الاثنين 29-3-2021

نخفض سعر اليورو اليوم الاثنين 29-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك الأهلى نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ18.47 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع، وجاءت اسعار اليورو مقابل الجنيه في البنوك اليوم على النحو التالي:





سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.51 جنيه للشراء.

18.63 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.43 جنيه للشراء

18.61 جنيه للبيع





سعر اليورو فى بنك مصر

18.43 جنيه للشراء.

18.61 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة

18.50 جنيه للشراء.

18.66 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.45 جنيه للشراء.

18.63 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.46 جنيه للشراء.

18.63 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.49 جنيه للشراء.

18.67 جنيه للبيع.



