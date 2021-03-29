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الخبرة ترجح كفة السعودية أمام فلسطين

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:21 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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سيكون المنتخب السعودي يوم غدًا الثلاثاء على موعد مع إنتزاع صدارة مجموعته عندما يلاقي المنتخب الفلسطيني في المواجهة التي تجمع بينهما على أرضية ملعب إستاد مرسول بارك لحساب التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويحتل المنتخب السعودي قبل المواجهة المركز الثاني برصيد ثمانية نقاط خلف المنتخب الأوزبكي المتصدر صاحب التسعة نقاط فيما يتذيل المنتخب الفلسطيني الترتيب برصيد أربعة نقاط.

وترجح خبرة المنتخب السعودي كفته على المنتخب الفلسطيني بالإضافة إلى عاملي الأرض والجمهور خاصةً أن المواجهة سوف تشهد حضور جماهيري بنسبة 405 من السعة الإجمالية لمدرجات المعلب.

وكانت مواجهة المنتخبان التي جمعتهما في الدور الأول من التصفيات المشتركة خلال شهر أكتوبر عام 2019 قد إنتهت في رام الله بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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