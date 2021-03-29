موعد مباراة الجزائر ضد بوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

يستضيف منتخب الجزائر نظيره بوتسوانا مساء الإثنين 29 مارس، في ختام مواجهات المجموعة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون.





وتعد المباراة تحصيل حاصل بين المنتخبين، حيث تأهل منتخب الجزائر سلفاً، بينما لا يملك بوتسوانا أي أمل في التأهل.





ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة، السابعة بتوقيت جرينتش.





ترتيب المجموعة الثامنة من التصفيات:





1- الجزائر 11 نقطة.

2- زيمبابوي 8 نقاط.

3- بوتسوانا 4 نقاط.

4- زامبيا 4 نقاط.



