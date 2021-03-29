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محافظ المنيا يشهد انطلاق حملة "أبواب الخير في شهر رمضان" لتوزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:25 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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شهد اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، يرافقه، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، انطلاق المرحلة الاولي لحملة "أبواب الخير في شهر رمضان المعظم"، التي ينظمها صندوق تحيا مصر، لتوزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية و10 آلاف شنطة دواجن على القرى الأكثر احتياجا، تزامنا مع حلول شهر رمضان المعظم حيث ستتولى مؤسسة مصر الخير بالمحافظة أعمال التوزيع على القرى الأكثر احتياجا.

حضر إطلاق الحملة من أمام مبنى ديوان عام المحافظة، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، وهدى على، ممثل فرع مؤسسة مصر الخير بالمنيا.

أكد المحافظ، اهتمام الدولة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم جميع أبنائها وتقديم أوجه المساندة لجميع الفئات المستحقة، وخاصة دعم الأسر الأكثر احتياجا، وأشاد المحافظ بجهود صندوق تحيا مصر ودوره الرائد في تفعيل مبادرة السيد رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة وتحسين مستوى معيشة المواطنين والمساعدة في دعم الأسر الأكثر احتياجًا والعمالة غير المنتظمة والمرأة المعيلة خاصة في ظل الأزمة التي سببها فيروس كورونا.
وثمن المحافظ الجهود المشتركة بين الدولة من جهة ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى، والتي تهدف للوصول للأسر الأكثر احتياجا، مؤكدا أن انطلاق تلك القوافل يعد رسالة قوية للجميع، أن المصريين جميعا يعملون علي قلب رجل واحد من أجل مصر والمصريين.

هذا وسيتم توزيع 10 ألاف كرتونة مواد غذائية، تحتوي الواحدة على 10 كيلو من المواد الغذائية، بالإضافة إلى 10 ألاف شنطة دواجن وسيتم توزيعها في 115 قرية بجميع مراكز المحافظة، وسيكون التوزيع عن طريق الجمعيات الأهلية في القرى، تحت إشراف مؤسسة مصر الخير لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، كما يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومراعاه الانتشار الجغرافي على مستوى المحافظة.

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