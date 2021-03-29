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جوزيف عطية في رحلة إلى بداياته مع "أغاني من حياتي"

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:25 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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بعد أن صوّر النجم جوزيف عطية حلقة خاصّة من برنامج "أغاني من حياتي" مع المنتج الموسيقي ميشال فاضل، ستعرض هذه الحلقة المميّزة ليلة الأربعاء 31 مارس تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعوديّة على mbc1.

وكان جوزيف قد حضّر باقة من أجمل الأغاني التي مرّت بحياته حيث كشف عن العديد من الروايات التي تحدّث عنها للمرّة الأولى.

وسيقدّم جوزيف تسعة أغاني، إحداهنّ ستكون للفنان سعد المجرّد. وماذا عن "زيديني عشقاً"؟

لمشاهدة البرومو: https://www.instagram.com/p/CM_7qrVlE51/?igshid=cq4nlckp6esa

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