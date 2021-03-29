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بسبب السفينة الجانحة.. توقعات باستمرار تضرر نشاط الشحن العالمي لأشهر

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
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قالت مجموعة ميرسك للشحن في بيان اليوم إن وضع سفينة الحاويات العالقة في قناة السويس نجمت عنه اضطرابات في نشاط الشحن العالمي "قد يستغرق زوالها أسابيع وربما شهور" بحسب "رويترز".

استطاعت السفينة "إيفر جيفن" الجانحة في قناة السويس، التحرك فجر اليوم الاثنين، بواسطة ١٠ قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، أن توزيع القاطرات خلال مناورات الشد يشمل شد مقدمة السفينة في اتجاه الشمال بواسطة كلا من القاطرة "بركة ١ "والقاطرة "عزت عادل" بقوة شد ١٦٠ طن لكل منهما، فيما تقوم ٤ قاطرات بدفع مؤخر السفينة جنوبا وتشمل القاطرتان الجديدتان "عبد الحميد يوسف" و"مصطفى محمود" بقوة شد ٧٠ طن لكل منهما والقاطرتان بورسعيد ١ وبورسعيد ٢، كما تعمل قاطرتان على شد مؤخر السفينة جنوبا وفي مقدمتهم القاطرة الهولندية APL GUARD بقوة شد ٢٨٥ طن، والقاطرة ماراديف، وتتشارك القاطرتان "تحيا مصر١ "و"تحيا مصر ٢" في دفع مقدم السفينة ناحية الشمال.

وأفادت هيئة  قناة السويس، أن عملية إعادة تعويم سفينة الحاويات الضخمة الجانحة "إيفر غيفن" في الممر المائي قد بدأت بنجاح صباح الاثنين، وأنه تم تعديل مسارها بنسبة 80% إلا أنها لم تعُم بشكل كامل بعد. 

ومن المقرر، عودة حركة الملاحة مرة أخرى بشكل طبيعى في القناة، عقب تعويم السفينة البنمية بشكل كامل.

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