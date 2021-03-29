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هازارد يزف أخبار سارة لزيدان قبل صدام ليفربول

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:25 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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عاد الدولي البلجيكي إيدين هازارد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني إلى العمل على إعادة تأهيليه تحت إشراف أخصائي العلاج الطبيعي في منتخب بلاده.

وسيواصل نجم الملكي عمليات التأهيل في العاصمة الإسبانية مدريد مبتعًا لتعليمات وإرشادات الجهاز الطبي في فريقه ومنتخب بلاده.

وفجرت صحيفة ماركا الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في رغبة هازاد أن يعود إلى الملاعب سريعًا بل ويشارك في مواجهة ليفربول التي تجمع الفريقان خلال النصف الأول من شهر أبريل.

وفي حالة تمكن هازارد من السير على البرنامج العلاجي الذي تم وضعه للعودة إلى الملاعب سيكون بذلك مؤشر جيد للغاية خاصةً وأن زيدان يعول عليه كثيرًا في الشق الهجومي قبل نزال الريدز في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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