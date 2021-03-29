المقاصة يعلن تفاصيل التعاقد مع "عظيمة" في مؤتمر صحفي .. غدا

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المقاصة يعلن تفاصيل التعاقد مع "عظيمة" في مؤتمر صحفي .. غدا
الإثنين 29/مارس/2021 - 03:26 م
محمد جمال
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يعقد مجلس إدارة نادي المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام مؤتمرا صحفيا في تمام الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء بفندق سونستا بمدينة نصر للإعلان رسميا عن التعاقد مع الكابتن محمد عبد العظيم "عظيمة" المدير الفني الجديد لفريق الكرة بالنادي.
ويقام المؤتمر بحضور المهندس أحمد عبد الخالق الراعي الرسمي للنادي والمشرف على الكرة والنائب وليد هويدي مدير الكرة، كما يحضر المؤتمر الجهاز المعاون للكابتن عظيمة والذي يضم كل من: بلال محيي الدين مدربا عاما وطارق حجاج مدربا عاما وإسلام عادل مدرب وأحمد البهلول مخطط أحمال.
وأكد الدكتور عصام سراج الدين المتحدث الرسمي للنادي ومستشار التسويق والتعاقدات أن المؤتمر الصحفي سيشهد توقيع العقود و الإعلان عن تفاصيل التعاقد مع الجهاز الفني الجديد، موضحا أن الكابتن عظيمة سيبدأ مهمته التدريبية رسميا عقب المؤتمر الصحفي حيث يتوجه مباشرة لقيادة مران الفريق على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، استعدادا لمباراة سموحة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الـ 17 للدوري.
وأشار سراج الدين إلى أن مجلس إدارة النادي انتهى من تنسيق كافة الأمور مع الكابتن محمد عظيمة وتم الاتفاق على آلية العمل الخاصة وخريطة العمل في المرحلة المقبلة، بما يضمن الحفاظ على المسيرة الجيدة لفريق المقاصة واستمراره ضمن فرق المقدمة في بطولة الدوري.
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