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المقاصة يعلن تفاصيل التعاقد مع "عظيمة" في مؤتمر صحفي .. غدا

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:26 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يعقد مجلس إدارة نادي المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام مؤتمرا صحفيا في تمام الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء بفندق سونستا بمدينة نصر للإعلان رسميا عن التعاقد مع الكابتن محمد عبد العظيم "عظيمة" المدير الفني الجديد لفريق الكرة بالنادي.
ويقام المؤتمر بحضور المهندس أحمد عبد الخالق الراعي الرسمي للنادي والمشرف على الكرة والنائب وليد هويدي مدير الكرة، كما يحضر المؤتمر الجهاز المعاون للكابتن عظيمة والذي يضم كل من: بلال محيي الدين مدربا عاما وطارق حجاج مدربا عاما وإسلام عادل مدرب وأحمد البهلول مخطط أحمال.
وأكد الدكتور عصام سراج الدين المتحدث الرسمي للنادي ومستشار التسويق والتعاقدات أن المؤتمر الصحفي سيشهد توقيع العقود و الإعلان عن تفاصيل التعاقد مع الجهاز الفني الجديد، موضحا أن الكابتن عظيمة سيبدأ مهمته التدريبية رسميا عقب المؤتمر الصحفي حيث يتوجه  مباشرة لقيادة مران الفريق على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، استعدادا لمباراة سموحة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الـ 17 للدوري.
وأشار سراج الدين إلى أن مجلس إدارة النادي انتهى من تنسيق كافة الأمور مع الكابتن محمد عظيمة وتم الاتفاق على آلية العمل الخاصة وخريطة العمل في المرحلة المقبلة، بما يضمن الحفاظ على المسيرة الجيدة لفريق المقاصة واستمراره ضمن فرق المقدمة في بطولة الدوري.

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