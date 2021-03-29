Advertisements

تغييرات في تشكيل الأهلي أمام المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:30 م
الاهلي
الاهلي
علي خلاف
Advertisements
قرر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، إجراء بعض التغييرات في تشكيل المارد الأحمر أمام المريخ السوداني ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تعديلات في تشكيل الأهلي أمام المريخ السوداني
ويدرس المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الدفع بعدد من عناصر الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من اللاعبين اللذين لم يشاركوا في المباريات الاخيرة.

ويبحث المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، امكانية الدفع بمروان محسن من بداية مواجهة المريخ السوداني في مركز رأس الحربة، إلى جانب والتر بواليا.

ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لمواجهة المريخ السوداني مساء 2 أبريل المقبل ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج المارد الأحمر إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل التأهل لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي يحمل الأهلي لقبها عن الموسم الماضي.

أخبار تهمك

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من حكم مباراة البرتغال بعد إلغاء هدف رونالدو

منذ أقل من ساعة

كهربا يتخذ قرار مفاجئ عقب اقتراب عودته من التدريبات الجماعية للأهلي

منذ أقل من ساعة

صفقة نارية تلوح في الأفق بين يوفنتوس وبرشلونة

منذ ساعة

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر في تصفيات إفريقيا

الآن

هازارد يزف أخبار سارة لزيدان قبل صدام ليفربول

منذ نصف ساعة

رئيس قناة السويس يكشف ما سيحدث للسفينة الجانحة الساعة ١١:٣٠ (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من ضم " السفاح "

منذ أقل من نصف ساعة

تصريح هام من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ ساعة و نصف

محمد صلاح يفاجئ نجم منتخب مصر بهدية ثمينة

منذ ساعة و 22 دقيقة

مصادر تكشف سبب انتحار فتاة طريق الجلالة.. والسر: سرطان

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. فرجاني ساسي يبلغ الزمالك بقراره النهائي

منذ أقل من ساعة

ضربة موجعة للزمالك بشأن تجديد عقد ساسي

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:26 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر في تصفيات إفريقيا

11:30 م

صفقة نارية تلوح في الأفق بين يوفنتوس وبرشلونة

02:51 م

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

11:58 م

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

05:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان