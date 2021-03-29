تغييرات في تشكيل الأهلي أمام المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا

قرر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، إجراء بعض التغييرات في تشكيل المارد الأحمر أمام المريخ السوداني ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





تعديلات في تشكيل الأهلي أمام المريخ السوداني

ويدرس المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الدفع بعدد من عناصر الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من اللاعبين اللذين لم يشاركوا في المباريات الاخيرة.





ويبحث المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، امكانية الدفع بمروان محسن من بداية مواجهة المريخ السوداني في مركز رأس الحربة، إلى جانب والتر بواليا.





ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لمواجهة المريخ السوداني مساء 2 أبريل المقبل ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





ويحتاج المارد الأحمر إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل التأهل لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي يحمل الأهلي لقبها عن الموسم الماضي.



