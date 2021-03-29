مؤشر جديد يُقرب الأهلي من ضم " السفاح "

شهدت الساعات القليلة الماضية، تواصل عدد من مسؤولي النادي الأهلي مع وكيل أعمال الليبي حمدو الهوني نجم الترجي التونسي، لاستطلاع رأيه حول الانتقال للفريق بالموسم الجديد.





وكشف مصدر داخل النادي في تصريحات خاصة، أن وكيل اللاعب أبدى الموافقة المبدئية على تواجد اللاعب داخل القاهرة عبر بوابة المارد الأحمر.





وأضاف: "وكيل اللاعب أكد على الإدارة الحمراء أن اللاعب يرتبط بعقد مع فريقه ولا توجد لديه مشكلة في الانضمام لبطل القارة، ولكن بموافقة نادي أبناء سويقة".





وتابع: "من المنتظر أن يتم عرض الأمر على بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، عقب الانتهاء من مواجهة المريخ السوداني بدوري أبطال إفريقيا".





واختتم: "حال موافقة موسيماني على ضم اللاعب، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، لمفاوضة الترجي التونسي حول المطالب المادية للموافقة على رحيل اللاعب".