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كنيسة العذراء في روما تحتفل بأحد الشعانين

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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احتفلت كنيسة السيدة العذراء بروما بأحد الشعانين، وترأس القداس الأب روماني فوزي، راعي الكنيسة.

جاء ذلك بمشاركة الأب بيتر جادالله اليسوعي، وحضور شعب الكنيسة لاستقبال المسيح بالسعف وبعد الإنتهاء من القداس بدأت صلاة الجناز العام، وذلك مع إتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.

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