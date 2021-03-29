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بعد تعويم السفينة الجانحة.. أسامة الأزهري: المصريون أثبتوا أنهم أقوى من الأزمات

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أشاد الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، برجال وأبطال وخبراء قناة السويس بعد جهدهم الخارق على المستوى الفني والتنفيذي في تعويم السفينة الجانحة.

وكتب الأزهري عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، تحت عنوان "فرح وثقة وفخر برجال قناة السويس".. كل يوم يثبت المصريون أنهم أقوى من الأزمات، واكبر من التحدي.

وأضاف الأزهري: نجح أبطال ورجال وخبراء قناة السويس بعد جهد خارق على المستوى الفني والتنفيذي في تعويم السفينة الجانحة، وفي أثبات مقدرتنا على النجاح والتحدي، وسوف تظل رأس هذا الوطن مرفوعة على يد أبنائه الأبطال في كافة المجالات والميادين.

وأعلنت قناة السويس، الاثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات "ايفر غيفين" بنجاح، وذلك بعد نحو أسبوع على جنوحها منذ الثلاثاء الماضي.

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