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تدريبات بدنية شاقة في الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر
الإثنين 29/مارس/2021 - 03:30 م
محمد زكي
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات الجماعية ظهر اليوم الإثنين تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، استعدادا لمواجهة مولدية الجزائر.
وأدى لاعبي الفريق تدريبات بدنية وتأهيلية بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي، وقام الفرنسي باتريس كارتيرون وفرناندو مدرب الأحمال بالاشراف على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.
ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية استعدادا للفترة المقبلة.
كما عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين وحرص كارتيرون على شرح بعض الأمور الفنية التي سيتم تطبيقها في التدريبات اليوم، وطلب من اللاعبين ضرورة التركيز في التدريبات استعدادا للمرحلة المقبلة.
وفي نفس السياق، عقد أحمد عبد المقصود المدرب المساعد للفريق، جلسة سريعة مع يوسف "أوباما" لاعب الفريق لمنحه بعض التعليمات الفنية.
ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل.
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