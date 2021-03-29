Advertisements

تدريبات بدنية شاقة في الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد زكي
Advertisements
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات الجماعية ظهر اليوم الإثنين تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، استعدادا لمواجهة مولدية الجزائر.

وأدى لاعبي الفريق تدريبات بدنية وتأهيلية بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي، وقام الفرنسي باتريس كارتيرون وفرناندو مدرب الأحمال بالاشراف على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية استعدادا للفترة المقبلة.

كما عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين وحرص كارتيرون على شرح بعض الأمور الفنية التي سيتم تطبيقها في التدريبات اليوم، وطلب من اللاعبين ضرورة التركيز في التدريبات استعدادا للمرحلة المقبلة.

وفي نفس السياق، عقد أحمد عبد المقصود المدرب المساعد للفريق، جلسة سريعة مع يوسف "أوباما" لاعب الفريق لمنحه  بعض التعليمات الفنية.

ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل.

أخبار تهمك

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ حوالي 16 ساعة

هازارد يزف أخبار سارة لزيدان قبل صدام ليفربول

منذ نصف ساعة

عاجل.. فرجاني ساسي يبلغ الزمالك بقراره النهائي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 10 ساعة

محمد صلاح يفاجئ نجم منتخب مصر بهدية ثمينة

منذ ساعة و 23 دقيقة

كهربا يتخذ قرار مفاجئ عقب اقتراب عودته من التدريبات الجماعية للأهلي

منذ أقل من ساعة

مصادر تكشف سبب انتحار فتاة طريق الجلالة.. والسر: سرطان

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من حكم مباراة البرتغال بعد إلغاء هدف رونالدو

منذ أقل من ساعة

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر في تصفيات إفريقيا

الآن

تصريح هام من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة موجعة للزمالك بشأن تجديد عقد ساسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ ساعة و نصف

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من ضم " السفاح "

منذ نصف ساعة

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 18 ساعة

صفقة نارية تلوح في الأفق بين يوفنتوس وبرشلونة

منذ ساعة

رئيس قناة السويس يكشف ما سيحدث للسفينة الجانحة الساعة ١١:٣٠ (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:26 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر في تصفيات إفريقيا

11:30 م

صفقة نارية تلوح في الأفق بين يوفنتوس وبرشلونة

02:51 م

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

11:58 م

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

05:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان