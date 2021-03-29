تدريبات بدنية شاقة في الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات الجماعية ظهر اليوم الإثنين تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، استعدادا لمواجهة مولدية الجزائر.





وأدى لاعبي الفريق تدريبات بدنية وتأهيلية بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي، وقام الفرنسي باتريس كارتيرون وفرناندو مدرب الأحمال بالاشراف على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.





ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية استعدادا للفترة المقبلة.





كما عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين وحرص كارتيرون على شرح بعض الأمور الفنية التي سيتم تطبيقها في التدريبات اليوم، وطلب من اللاعبين ضرورة التركيز في التدريبات استعدادا للمرحلة المقبلة.





وفي نفس السياق، عقد أحمد عبد المقصود المدرب المساعد للفريق، جلسة سريعة مع يوسف "أوباما" لاعب الفريق لمنحه بعض التعليمات الفنية.





ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل.