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بطريرك الكاثوليك يصنع الميرون المقدس في أبريل المقبل

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:34 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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تشهد كنيسة وكلية القديس لاون الكبير الإكليريكية للعلوم اللاهوتية والدراسات المسيحية للأقباط الكاثوليك، مراسم وإتمام طقوس عمل زيت الميرون المقدس، وذلك في التاسع من أبريل المقبل، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية.

يشارك في إتمام طقوس الزيت الاقدس بين زيوت الكنيسة، لفيف رفيع المستوى من رعاة الكنيسة مثل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الايبارشية البطريركية، والأنبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيوم وبني سويف، والأنبا كيرلس أبو الخير مطران سوهاج الشرفي والأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط، والأنبا توما حبيب مطران سوهاج، والأنبا بشارة جودة مطران أبوقرقاص، والأنبا دانيال لطفي مطران الإسماعيلية ومدن القناة، والأنبا بطرس فيهم مطران المنيا الشرفي، والأنبا باسيليوس فوزي مطران المنيا، والانبا مكاريوس توفيق مطران الاسماعيلية الشرفي، والانبا عمانوئيل عياد مطران الأقصر وأسوان ومدن طيبة.

هذا ولن يشارك رعاة الكنائس الكاثوليكية الأخرى، من روم وارمن وسريان وكلدان ولاتين، لان كل كنيسة تقوم بصنع الميرون بشكل منفصل برفقة رئيس الكنيسة في الشرق الاوسط.

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