Advertisements

ضربة موجعة لبايرن ميونخ قبل مواجهة باريس سان جيرمان

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني صدمة كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية بعد تعرض مهاجم الفريق الدولي البولندي روبيرت ليفاندوفسكي إلى الإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وأعلن الأتحاد البولندي غياب قائد المنتخب عن مباراته القادمة والتي يواجه فيها منتخب إنجلترا بعد غدًا الأربعاء لحساب مباريات الجولة الثالثة بداعي الإصابة.

في الوقت الذي كشفت فيه الفحوصات الطبية أن اللاعب يعاني من إصابة على مستوى أربطة الركبة اليمنى ومشاركته في المباراة من المُمكن أن تؤدي إلى تفاقم تلك الإصابة.

ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة لايبزيج يوم السبت القادم في ظل منافسة الفريقين على بطولة الدوري الألماني قبل أن يخوض مواجهة نارية ضد باريس سان جيرمان لحساب مباريات ذهاب دور الربع نهائي من دوري أبطال أوروبا ويخشى فليك أن يخوض المباراتين من دون هداف الفريق ليفاندوفيسي.

أخبار تهمك

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من ضم " السفاح "

منذ أقل من نصف ساعة

كهربا يتخذ قرار مفاجئ عقب اقتراب عودته من التدريبات الجماعية للأهلي

منذ أقل من ساعة

رئيس قناة السويس يكشف ما سيحدث للسفينة الجانحة الساعة ١١:٣٠ (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر في تصفيات إفريقيا

الآن

عاجل.. فرجاني ساسي يبلغ الزمالك بقراره النهائي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ ساعة و 27 دقيقة

هازارد يزف أخبار سارة لزيدان قبل صدام ليفربول

منذ أقل من نصف ساعة

مصادر تكشف سبب انتحار فتاة طريق الجلالة.. والسر: سرطان

منذ حوالي 17 ساعة

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 18 ساعة

محمد صلاح يفاجئ نجم منتخب مصر بهدية ثمينة

منذ ساعة و 20 دقيقة

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من حكم مباراة البرتغال بعد إلغاء هدف رونالدو

منذ أقل من ساعة

صفقة نارية تلوح في الأفق بين يوفنتوس وبرشلونة

منذ ساعة

ضربة موجعة للزمالك بشأن تجديد عقد ساسي

منذ أقل من ساعتين

تصريح هام من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:26 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر في تصفيات إفريقيا

11:30 م

صفقة نارية تلوح في الأفق بين يوفنتوس وبرشلونة

02:51 م

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

11:58 م

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

05:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان