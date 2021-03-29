ضربة موجعة لبايرن ميونخ قبل مواجهة باريس سان جيرمان





تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني صدمة كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية بعد تعرض مهاجم الفريق الدولي البولندي روبيرت ليفاندوفسكي إلى الإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم قطر 2022.





وأعلن الأتحاد البولندي غياب قائد المنتخب عن مباراته القادمة والتي يواجه فيها منتخب إنجلترا بعد غدًا الأربعاء لحساب مباريات الجولة الثالثة بداعي الإصابة.





في الوقت الذي كشفت فيه الفحوصات الطبية أن اللاعب يعاني من إصابة على مستوى أربطة الركبة اليمنى ومشاركته في المباراة من المُمكن أن تؤدي إلى تفاقم تلك الإصابة.





ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة لايبزيج يوم السبت القادم في ظل منافسة الفريقين على بطولة الدوري الألماني قبل أن يخوض مواجهة نارية ضد باريس سان جيرمان لحساب مباريات ذهاب دور الربع نهائي من دوري أبطال أوروبا ويخشى فليك أن يخوض المباراتين من دون هداف الفريق ليفاندوفيسي.