تصل مصر 7 أبريل.. ماذا تعرف عن الكراكة "مهاب مميش" الأكبر بالشرق الأوسط؟



تسعى هيئة قناة السويس، لتحديث أسطولها بشكل دائم، حيث تتسلم الكراكة مهاب مميش الأكبر بالشرق الأوسط، في السابع من أبريل المقبل.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الكراكة مهاب مميش الأكبر بالشرق الأوسط.



الكراكة مهاب مميش

تعتبر الكراكة مهاب مميش أضخم الكراكات في الشرق الأوسط، التي تنضم لأسطول هيئة قناة السويس، حيث يصل وزنها إلى 48.2 ألف طن، بطول يصل إلى 216.7 مترا، وعرضها يلبغ 43 مترا.



وبدأت الكراكة، رحلتها في البحر، السبت الماضي، متجهة إلى قناة السويس، محملة على سفينة نقل صينية ستصل خلال الأيام القليلة المقبلة.



ويرافق الكراكة الضخمة فريق عمل متكامل من مهندسي وفنيي هيئة قناة السويس، للمتابعة مع خبراء وفنيو الشركة المنفذة للكراكة ومتابعة قراءات الماكينات والمعدات، والوقوف على الملاحظات المطلوبة.



تصميم الكراكة

وصممت الكراكة للخدمة الشاقة بقدرة 29 ألفا و190 كيلو وات خصيصًا، لاستخدامه لصيانة وتحسين قناة السويس التي تربط البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر.



موعد وصول الكراكة

وكشف الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، أن الهيئة تُحدث أسطولها بشكل دائم، معلنًا وصول الكراكة العملاقة مهاب مميش في السابع من أبريل المقبل، إضافة إلى التعاقد مع الصين لتنفيذ 5 كراكات بقوة شد 80 طنًا.



وبدأت الشركة الهولندية المنفذة للكراكة تجارب البحر، منتصف شهر يناير، استعدادا لدخولها الخدمة، وتأتي مرحلة تجارب التشغيل الكاملة لكافة معدات ومكونات الكراكة من ماكينات ومولدات وطلمبات وأوناش وحفار لاختبار مدى مطابقتها لشروط التعاقد، وتدوين الملاحظات، استعدادا للمرحلة النهائية لتجارب التكريك والتشغيل في مصر.