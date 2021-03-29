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عاجل.. نجم بيراميدز يرفض التجديد وينتظر عرض الأهلي

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:38 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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شهدت الساعات الماضية رفض واحد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تمديد تعاقده مع فريقه وطلب تأجيل فتح الملف لنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد أحمد توفيق مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي آخر دون الحاجة إلى العودة لإدارة فريقه.

وتشير المصادر الخاصة إلى أن أحمد توفيق رفض عرض تجديده مع بيراميدز من أجل الإنتقال للنادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وينتظر اللاعب نهاية الموسم من أجل حسم موقفه بالإنضمام للقلعة الحمراء والتي يلعب لها شقيقه أكرم توفيق في مركز وسط الملعب بعد عرض الأمر على موسيماني مدرب القلعة الحمراء.

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بيراميدز الاهلي أحمد توفيق

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