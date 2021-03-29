خروج 6 عربات قطار عن القضبان في أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام أوروبية، اليوم الاثنين، بخروج ست من أصل تسع عربات لقطار ركاب في أوكرانيا عن السكة.

وأصدرت شركة "السكك الحديدية الأوكرانية"، بيانًا قالت فيه إن الحادث وقع على بعد 50 كم من مدينة زابوروجييه (جنوب البلاد)، وجهة القطار الذي كان في طريقه إلى هناك من العاصمة كييف.

وأشارت "السكك الحديدية الأوكرانية"، إلى أن 88 راكبا كانوا داخل عربات القطار أثناء الحادث.

وأقامت الشركة، لجنة معنية بالتحقيق في أسباب الحادث، وأنها تدرس سبل إيصال الركاب إلى وجهتهم، إضافة إلى بحثها عن قطار بديل يتوجه إلى كييف بدلا عن القطار المتضرر.