Advertisements

خروج 6 عربات قطار عن القضبان في أوكرانيا

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:37 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
Advertisements

أفادت وسائل إعلام أوروبية، اليوم الاثنين، بخروج ست من أصل تسع عربات لقطار ركاب في أوكرانيا عن السكة.

 

وأصدرت شركة "السكك الحديدية الأوكرانية"، بيانًا قالت فيه إن الحادث وقع على بعد 50 كم من مدينة زابوروجييه (جنوب البلاد)، وجهة القطار الذي كان في طريقه إلى هناك من العاصمة كييف.

 

وأشارت "السكك الحديدية الأوكرانية"، إلى أن 88 راكبا كانوا داخل عربات القطار أثناء الحادث.

 

وأقامت الشركة، لجنة معنية بالتحقيق في أسباب الحادث، وأنها تدرس سبل إيصال الركاب إلى وجهتهم، إضافة إلى بحثها عن قطار بديل يتوجه إلى كييف بدلا عن القطار المتضرر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قطار خروج 6 عربات اوكرانيا القضبان

أخبار تهمك

كهربا يتخذ قرار مفاجئ عقب اقتراب عودته من التدريبات الجماعية للأهلي

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من حكم مباراة البرتغال بعد إلغاء هدف رونالدو

منذ أقل من ساعة

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 18 ساعة

محمد صلاح يفاجئ نجم منتخب مصر بهدية ثمينة

منذ ساعة و 20 دقيقة

تصريح هام من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 10 ساعة

مصادر تكشف سبب انتحار فتاة طريق الجلالة.. والسر: سرطان

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ ساعة و 27 دقيقة

رئيس قناة السويس يكشف ما سيحدث للسفينة الجانحة الساعة ١١:٣٠ (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

هازارد يزف أخبار سارة لزيدان قبل صدام ليفربول

منذ أقل من نصف ساعة

ضربة موجعة للزمالك بشأن تجديد عقد ساسي

منذ أقل من ساعتين

صفقة نارية تلوح في الأفق بين يوفنتوس وبرشلونة

منذ ساعة

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من ضم " السفاح "

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. فرجاني ساسي يبلغ الزمالك بقراره النهائي

منذ أقل من ساعة

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر في تصفيات إفريقيا

الآن

موضوعات متعلقة

تفاصيل خروج قطار ركاب عن القضبان ببني سويف.. "الركاب لجأو للميكروباص".. والسائق: "أعمال صيانة مغاغة السبب" (صور)

أشهر ١٠ حوادث للقطارات حول العالم

فزع بين الركاب.. كواليس خروج عربة قطار عن القضبان بسيدي جابر (صور)

"كوارث هزت التاريخ".. تعرف على أبرز حوادث القطارات في العالم

عاجل.. خروج عربة قطار عن قضبان السكك الحديدية بالمنيا

عاجل.. أول صورة لحادث خروج قطار بلقاس عن القضبان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:26 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر في تصفيات إفريقيا

11:30 م

صفقة نارية تلوح في الأفق بين يوفنتوس وبرشلونة

02:51 م

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

11:58 م

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

05:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان