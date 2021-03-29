الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس الطابور بيرتولدو



وأضاف: "وذهب بارتولوميو إلى جبل الكرمل بفلسطين، وهناك أنشأ ديرًا صغيرًا وكنيسة مكرسة، كان يظهر دائمًا إكرام شديد للسيدة العذراء، وكان يطلب شفاعتها لحماية الرهبنة وأيضا للمسيحيين الذين يعيشون في الأراضي المقدسة المحتلة من العرب، وكان يطلب شفاعتها لكي يحل السلام في هذه الأماكن المقدسة وتنتهي الصراعات ورحل يوم 29 مارس عام 1163م".



احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية اليوم، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى القديس الطوباوي بيرتولدو الكرملي.وقال الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، إنه ولد بمدينة ليموج بجنوب فرنسا في القرن الثاني عشر ودرس اللاهوت في باريس بفرنسا، وسيم كاهنًا وذهب إلى الأراضي المقدسة مع الصليبيين للدفاع عنها ضد هجمات العرب، فأقام في مدينة أنطاكية.