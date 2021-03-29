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معلول يسابق الزمن للمشاركة في القمة

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:43 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يسابق الدولي التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي الزمن من أجل الجاهزية الفنية والتعافي من الإصابة التي سبق وأن لحقت به في مواجهة بايرن ميونخ لحساب مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويسعى الجهاز الطبي في النادي الأهلي لتجهيز الجناح الطائر من أجل المشاركة في مواجهة نادي الزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري والتي تقرر لها يوم الثامن عشر من شهر أبريل القادم.

وينتظر طبيب النادي الأهلي الحصول على تقرير طبي من المنتخب التونسي للوقوف على حالة معلول الذي سافر إلى بلاده من أجل إستكمال برنامجه العلاجي وذلك بمعرفة طبيب نسور قرطاج.

ومن المُنتظر أن يحسم التقرير حالة اللاعب بالإضافة إلى موعد إنتظامه في التدريبات الجماعية وكذلك موقفه من المشاركة في مواجهة الزمالك من عدمها.

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