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افتتاحات جديدة بمستشفيات جامعة عين شمس بتكلفة 480 مليون جنيه

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:45 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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تحتفل مستشفيات جامعة عين شمس بافتتاح عدد من التحديثات والتجديدات بمستشفي الدمرداش وعين شمس التخصصي بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، الدكتور اشرف عمر عميد كلية الطب، الدكتور علي الانور المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، الدكتور طارق يوسف المدير العام لمستشفي الدمرداش الجراحي، الدكتور وليد انور المدير العام لمستشفي عين شمس التخصصي.

وتشمل الافتتاحات جناح العمليات المجمعة بمستشفي الدمرداش الجامعي بتكلفة قدرها ١٣٠ مليون جنيه منهم ١٢٠ مليون جنيه مهداه من البنك الأهلي المصري، ١٠ مليون جنيه من جمعية نهضة طب عين شمس، قسم جراحة تجميل الوجه والفكين بتكلفة بلغت ١٦ مليون جنيه، مجمع النفايات الطبية بتكلفة قدرها ١٣ مليون جنيه والمجمع الاداري بتكلفة ٥ مليون جنيه،، الجراچ متعدد الطوابق، تطوير الموقع العام للمستشفيات بتكلفة ٢٤٠ مليون جنيه.

بالاضافة إلي جناح العمليات الصغرى بمستشفي عين شمس التخصصي والذي يشمل ٤ غرف عمليات بتكلفة ٣٥ مليون جنيه الي جانب وحدة الأشعة، جناح الرنين المغناطيسي الجديد بتكافة ٣٦ مليون جنيه ووحدة فحوصات واعادة تأهيل القلب بتكلفة ١٠ مليون جنيه، وذلك يوم الخميس الموافق ١ ابريل بمركز التدريب وتطوير التعليم الدور الخامس في تمام الساعة التاسعة صباحا.

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