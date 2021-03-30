Advertisements

الفرصة الأخيرة لتركيب الملصق الإلكتروني للسيارات

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 06:04 ص
أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
Advertisements
ينتهي خلال ساعات الموعد المحدد لتركيب الملصق الإلكتروني للسيارات الذي تم تحديده من قبل وزارة الداخلية وهو 30 مارس.

وحددت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية يوم 30 مارس الجاري موعدا نهائيا لتركيب الملصق الإلكتروني على أن يبدأ تطبيق الغرامة المالية للمتخلفين وفقا لقانون المرور الجديد عن دفع من يوم 31 مارس حيث أزالت الإدارة كافة المعوقات للراغبين في لتركيب عن طريق حجز الملصق الإلكتروني من خلال بوابة مرور مصر التابع لوزارة الداخلية.

وأتاحت الدفع عن طريق شركات التحصيل الإلكتروني لعدم التكدس أمام مقرات الإدارة العامة للمرور لتجنب انتشار العدوى فيروس كورونا.

وفيما يلي تقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الملصق الإلكتروني للسيارات:

- يمكن سداد رسوم الملصق الإلكتروني للسيارات إلكترونيا من خلال بوابة مرور مصر الإلكترونية، ثم اختيار خانة إصدار ملصق إلكتروني، وبعد الموافقة على الشروط، يتم تسجيل كل بيانات الرخصة وتحديد نوع المركبة، ونوع المحرك، ثم اختيار طريقة الدفع.

- وصل سعر الملصق الإلكتروني للسيارات لـ150 جنيهًا، قابل للزيادة وفق المدة الباقية في رخصة المواطن.

- سيتم توقيع غرامات على المخالفين أو المتخلفين عن تركيبه بعد انتهاء المدة، تختلف قيمتها بين 4 آلاف حتى 8 آلاف جنيه.

- نصت المادة 25 من قانون المرور الجديد على: "يصرف لكل مركبة ملصق إلكترونى، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكتروني صالحًا للاستخدام دائمًا وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه، ويتم توقيع غرامة على المخالف من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه".

- يثبت الملصق على مكان مخصص في الزجاج الأمامي للمركبة، ويتضمن شريحة ذكية مدون عليها بيانات السيارة، للاستعلام بالحاسب الآلي ويتلف عند محاولة نزعه.

- يصرف لكل مركبة ملصق إلكتروني واحد عند تجديد تراخيص تسيير المركبة، ولا يجوز نزعه أو نقله من المكان المخصص له أو اتلافه، ويجب أن يكون الملصق الإلكتروني صالحا للاستخدام دائما وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة دون الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه.

- الملصق الإلكتروني إلزامي على جميع المركبات ويوضع على الزجاج الأمامي للسيارة، ويحفظ كل بيانات المركبة والمخالفات وبيان حالتها دون أن يضطر ضابط المرور إلى إيقافها في الكمائن، وبذلك لا يتم تعطيل المرور عبر لجان الفحص، حيث تكشف أجهزة القارئ الإلكتروني السيارات منتهية الترخيص أو التي ارتكبت مخالفات وتبلغ بها القوات المتواجدة بالشارع لتوقيفها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الملصق الإلكتروني الفجر

أخبار تهمك

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ حوالي 13 ساعة

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ يوم

تفاصيل الصفقة التبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد

منذ حوالي 10 ساعة

رئيس الإذاعة المصرية يصاب بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على مواعيد غلق وفتح المقاهي خلال شهر رمضان

منذ حوالي 16 ساعة

فرمان ناري من كارتيرون في الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

سبب مثير.. محمد صلاح مهدد بالغياب لمدة 4 مباريات مع ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ضبط مقاول هارب من 115 سنة سجن

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يستقر على تجديد عقود ثلاثي الفريق

منذ ساعة و نصف

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

"تطبيقه إجباري وغرامته 8 آلاف جنيه".. كل ما تود معرفته عن"الملصق الإلكتروني" للسيارات

بعد إلزام أصحاب السيارات بتركيب الملصق الإلكتروني.. تعرف على أهميته وطريقة عمله

20 أكتوبر الموعد النهائي للانتهاء من تركيبه.. أهم المعلومات عن المُلصق الإلكتروني

مفاجأة.. سحب رخصة السيارة بعد 20 أكتوبر حال عدم تركيب الملصق الإلكتروني

شاهد.. مساعد وزير الداخلية الأسبق يوضح أهمية ملصق السيارات

غرامة للمخالفين.. تفاصيل الملصق الإلكتروني للسيارات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:43 ص

عاجل.. ضبط مقاول هارب من 115 سنة سجن

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

12:30 ص

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

11:31 م

تفاصيل الصفقة التبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

05:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان