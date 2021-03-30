الفرصة الأخيرة لتركيب الملصق الإلكتروني للسيارات

ينتهي خلال ساعات الموعد المحدد لتركيب الملصق الإلكتروني للسيارات الذي تم تحديده من قبل وزارة الداخلية وهو 30 مارس.





وحددت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية يوم 30 مارس الجاري موعدا نهائيا لتركيب الملصق الإلكتروني على أن يبدأ تطبيق الغرامة المالية للمتخلفين وفقا لقانون المرور الجديد عن دفع من يوم 31 مارس حيث أزالت الإدارة كافة المعوقات للراغبين في لتركيب عن طريق حجز الملصق الإلكتروني من خلال بوابة مرور مصر التابع لوزارة الداخلية.





وأتاحت الدفع عن طريق شركات التحصيل الإلكتروني لعدم التكدس أمام مقرات الإدارة العامة للمرور لتجنب انتشار العدوى فيروس كورونا.





وفيما يلي تقدم " الفجر " أبرز المعلومات عن الملصق الإلكتروني للسيارات:





- يمكن سداد رسوم الملصق الإلكتروني للسيارات إلكترونيا من خلال بوابة مرور مصر الإلكترونية، ثم اختيار خانة إصدار ملصق إلكتروني، وبعد الموافقة على الشروط، يتم تسجيل كل بيانات الرخصة وتحديد نوع المركبة، ونوع المحرك، ثم اختيار طريقة الدفع.





- وصل سعر الملصق الإلكتروني للسيارات لـ150 جنيهًا، قابل للزيادة وفق المدة الباقية في رخصة المواطن.





- سيتم توقيع غرامات على المخالفين أو المتخلفين عن تركيبه بعد انتهاء المدة، تختلف قيمتها بين 4 آلاف حتى 8 آلاف جنيه.





- نصت المادة 25 من قانون المرور الجديد على: "يصرف لكل مركبة ملصق إلكترونى، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكتروني صالحًا للاستخدام دائمًا وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه، ويتم توقيع غرامة على المخالف من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه".





- يثبت الملصق على مكان مخصص في الزجاج الأمامي للمركبة، ويتضمن شريحة ذكية مدون عليها بيانات السيارة، للاستعلام بالحاسب الآلي ويتلف عند محاولة نزعه.





- يصرف لكل مركبة ملصق إلكتروني واحد عند تجديد تراخيص تسيير المركبة، ولا يجوز نزعه أو نقله من المكان المخصص له أو اتلافه، ويجب أن يكون الملصق الإلكتروني صالحا للاستخدام دائما وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة دون الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه.



