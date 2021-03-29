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18 مليار دولار خسائرعائدات السياحة في باريس خلال 2020

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:51 م
بوابة الفجر
وكالات
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صرح مسؤولون فرنسيون اليوم بأن منطقة باريس الكبرى خسرت 15.5 مليار يورو (18.2 مليار دولار) من عائدات السياحة خلال العام الماضي مع انهيار عدد الزوار الوافدين لمدينة النور.

وقالت لجنة السياحة بالمنطقة إن عدد السائحين تقلص بنسبة الثلثين، وهو معدل غير مسبوق، إلى 5ر17 مليونا في العام الماضي، وأرجعت هذا إلى قيود السفر التي فُرضت حول العالم. وقبل الأزمة، كانت باريس تستقبل نحو 50 مليون زائر سنويا.

وفي شهري يوليو وأغسطس الماضيين، كان الزوار الألمان الأكثر من بين العملاء الدوليين بحصة تزيد قليلا عن 18%. تلاهم الهولنديون والبريطانيون. وبلغ إجمالي عائدات السياحة للمنطقة 4ر6 مليار يورو.

وسجلت مناطق الجذب السياحي الكلاسيكية في المنطقة، مثل قصر الملك لويس الرابع عشر في فرساي أو متحف أورسيه في باريس خسائر فادحة.

وذكرت اللجنة أن 7ر2 مليون زائر زاروا متحف اللوفر، بانخفاض بنسبة 72%.

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