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امساكية رمضان 2021 في جميع محافظات مصر.. مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصوم

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:47 م
رمضان 2021
رمضان 2021
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امساكية رمضان 2021 في جميع محافظات مصر.. مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصوم

امساكية رمضان 2021 في جميع محافظات مصر، زاد البحث بشكل كبير على موقع البحث الشهير "جوجل" مع اقتراب شهر الإحسان والتوبة الذي يفصلنا عنه قرابة 14 يوما؛ إذ ينطلق الشهر الكريم يوم الثلاثاء 12 أبريل المقبل وفقا للحسابات الفلكية وامساكية رمضان 2021 المعدة من قبل المعهد القومي للبحوث الفلكية، والمدونة داخلها عدد أيام الشهر الكريم ومواقيت الصلاة وعدد ساعات الصوم. 

امساكية رمضان 2021 في جميع محافظات مصر:-

امساكية رمضان 2021 الإسكندرية
وفيما يخص امساكية رمضان 2021 الإسكندرية عدد ساعات الصيام ومواقيت الصلاة؛ إذ تصل عدد ساعات الصيام في اليوم الأول من شهر رمضان حسب توقيت القاهرة إلى 14 ساعة و41 دقيقة، بينما تكون مواقيت الصلاة داخل محافظة عروس البحر المتوسط زيادة نحو 5 دقائق، 

أما آخر يوم في شهر رمضان داخل امساكية إسكندرية، يكون موعد صلاة الفجر في الساعة 3:27 فجرا وصلاة المغرب 6:47 مساء.

امساكية رمضان 2021 الإسماعيلية
امساكية رمضان 2021 الإسماعيلية، تحوي نفس المعلومات المتواجدة بالامساكية الخاصة بمدينة القاهرة من عدد أيام رمضان الـ30 يوما، لكن ما يختلف داخلها هو عدد ساعات الصيام ومواقيت الصلاة. 

امساكية رمضان 2021 أسوان
مع بداية شهر رمضان المبارك تختلف امساكية رمضان 2021 في أسوان عن القاهرة بواقع 4 دقائق في صلاة الفجر، وقرابة 12 دقيقة عن موعد أذان الفجر.

امساكية رمضان 2021 أسيوط
نفس ما هو مذكور داخل امساكية رمضان 2021 للعاصمة المصرية، يتماشى مع امساكية أسيوط باختلاف مواقيت الصلاة؛ إذ فروق التوقيت بين المحافظتين بواقع دقائق معدودة.  

امساكية رمضان 2021 الأقصر
دقائق معدودة تفصل بين محافظتي الأقصر والقاهرة في إعلان مواعيد الصلاة، وهذا ما يعد مختلفا في الامساكية الرسمية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية. 

امساكية رمضان 2021 البحر الأحمر
امساكية رمضان 2021 البحر الأحمر، يوجد بداخلها أيضا موعد عيد الفطر المبارك 2021 وفقا للحسابات الفلكية، المتوقع أن يكون الخميس 13 مايو المقبل. 

امساكية رمضان 2021 البحيرة
امساكية رمضان 2021 البحيرة، يوضح بداخلها أن موعد أذان الفجر في اليوم الأول من رمضان سيكون 4:10 فجرا، أما موعد أذان المغرب سيكون 6:33 مساء. 

امساكية رمضان 2021 بني سويف
امساكية رمضان 2021 بني سويف، يوجد بداخلها مواقيت الصلاة والتي ستكون في أول يوم رمضان، ما بين الساعة 4:03 موعد أذان الفجر، والساعة 6:21 دقيقة موعد أذان المغرب.

امساكية رمضان 2021 بورسعيد
امساكية رمضان 2021 بورسعيد، ذكرت أنه في يوم 13 أبريل حيث موعد اليوم الأول من رمضان ستكون صلاة الفجر في الساعة 3:53 فجرا، وموعد صلاة المغرب 6:18 مساء. 

امساكية رمضان 2021 جنوب سيناء
امساكية رمضان 2021 جنوب سيناء، بداخلها موعد أذان الفجر وهو 3:40 صباحا، أما موعد أذان المغرب يكون 6:16 مساء.

امساكية رمضان 2021 الجيزة
امساكية رمضان 2021 الجيزة، حددت أن موعد صلاة الفجر يكون في الرابعة فجرا، و6:21 مساء. 

امساكية رمضان 2021 الدقهلية
امساكية رمضان 2021 الدقهلية، تحوي العديد من المعلومات من شأنها مواقيت الصلاة من بينها 4:03 فجرا و6:21 مساءً هو موعد أذان المغرب. 

امساكية رمضان 2021 دمياط
وداخل امساكية رمضان 2021 دمياط، موعد صلاة الفجر 4 صباحا وموعد أذان المغرب 6:20 مساء.

امساكية رمضان 2021 سوهاج
امساكية رمضان 2021 سوهاج، ذكرت مواقيت الصلاة خلال الـ30 يوما الخاصين بشهر رمضان؛ إذ يكون موعد صلاة الفجر 4:05 صباحا وموعد أذان المغرب 6:16 مساء.

امساكية رمضان 2021 السويس
امساكية رمضان 2021 السويس، تختلف في باقي المحافظات من حيث عدد ساعات الصيام ومواقيت الصلاة لكن بفارق دقائق قليلة فقط.

امساكية رمضان 2021 الشرقية
امساكية رمضان 2021 الشرقية، لا تختلف كثيرا في تفاصيل الموجود بالإمساكية المصممة للقاهرة إلا في مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام. 

امساكية رمضان 2021 شمال سيناء
امساكية رمضان 2021 شمال سيناء، بداخلها نفس التفاصيل حوال أيام شهر رمضان 2021 باختلاف عدد الساعات الصيام الفارقة دقائق. 

امساكية رمضان 2021 الغربية
امساكية رمضان 2021 الغربية، تحوى فقط الدقائق المختلفة في عدد ساعات الصيام بالمحافظة، نتيجة فرق التوقيت عن مدينة القاهرة.

وبالنسبة للإمساكية الخاصة بباقي محافظات الجمهورية، لا تختلف كثيرا عن الباقي إلا في فروق التوقيات وعليه يؤثر بعدد ساعات الصيام، داخل كل من «الفيوم، القليوبية، قنا، كفر الشيخ، مطروح، المنوفية، المنيا، الوادي الجديد». 

امساكية رمضان 2021 في جميع محافظات مصر.. مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصوم

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