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موعد مباراة المغرب ضد بوروندي في تصفيات كأس أمم أفريقيا

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:48 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام يوم غدًا الثلاثاء مواجهة المغرب ضد بوروندي والتي تجمع المنتخبان على ملعب مولاي عبد الله بالرباط لحساب مباريات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

ومن المُنتظر أن تقام المباراة بين المنتخبين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لللمملكة العربية السعودية.

وقبل المباراة يحتل المنتخب المغربي المركز الأول برصيد 11 نقطة وقد ضمن بالفعل تأهله متصدرًا للمجموعة فيما يتصارع منتخبي بوروندي وموريتانيا وإفريقيا الوسطى على البطاقة الثانية.

ومن المُنتظر أن تُنقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 4 ويعلق عليها المعلق الكبير جواد بده في الوقت الذي تُنقل فيه أيضًا عبر قناة المغربية على التردد الأرضي.

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