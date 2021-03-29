انقضاء دعوى مجدي راسخ في قضية "أرض سوديك" بالتصالح





وطالبت النيابة العامة أعمال أثر التصالح تطبيقا للقانون والذى يتضمن بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم لسداد مستحقات الدولة كاملة. وكانت محكمة الجنايات قضت فى وقت سابق بمعاقبة محمد مجدى حسين راسخ غيابيا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه، وفى 2018 تقدم بطلب لتصالح امام لجنة استرداد الأموال المهربة.

قضت الدائرة 20 محكمة جنايات جنوب القاهرة، بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد رجل الأعمال مجدى راسخ والد هايدى راسخ زوجة علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق، فى القضية المعروفة بقضية "أرض سوديك"، وإلغاء الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 5 سنوات فى القضية المعروفة بقضية "أرض سوديك"، وذلك بالتصالح مع لجنة استرداد الأموال المهربة وقيامه متضامنا مع آخرين بسداد مبلغ مليار و315 مليون جنيه للدولة.