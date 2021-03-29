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غفران تنضم لقائمة أبطال فيلم "في عز الضهر" مع مينا مسعود

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:51 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تعاقدت الفنانة الشابة غفران محمد على المشاركة في فيلم"في عز الضهر" مع النجم العالمي مينا مسعود، ومن المُقرر أن تبدأ في تصوير مشاهدها بالمسلسل خلال شهر إبريل المقبل.

فيلم "في عز الضهر"بطولة مينا مسعود، شيرين رضا، هنا الزاهد، ميرنا نور الدين، محمد عز، محمود حجازي، محمد علي رزق، محمود البزاوي، وإيهاب فهمي، تأليف كريم سرور، إخراج مرقس عادل، ومن إنتاج شركة "سيجنال فيلمز".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة غفران محمد الدرامية مسلسل" جمال الحريم"، وهو بطولة نور، خالد سليم، دينا فؤاد، صلاح عبد الله، أشرف مصيلحي، حازم سمير، ايهاب فهمي، أمير شاهين، أميرة العايدي، يوسف وائل نور، علاء عرفة، ومن تأليف سوسن عامر، إخراج منال الصيفي.

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