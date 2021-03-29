Advertisements

الزمالك يعلن موعد عودة ساسى والجزيرى من تونس

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:52 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موعد عودة الثنائي التونسي فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري إلى القاهرة عقب مشاركتهما مع نسور قرطاج في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن يصل الثنائي إلى القاهرة يوم غدًا الثلاثاء ويخضعا لمسحة طبية مع باقي اللاعبين قبل السفر إلى الجزائر إستعداداً لمواجهة فريق نادي مولودية الجزائر.

ويطير نادي الزمالك الخميس إلى الجزائر من أجل مواجهة المولودية في الجولة الخامسة من دور المجموعات والتي تقام يوم الثالث من شهر أبريل القادم.

وقبل المباراة يحتل نادي الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين فقط من التعادل مع مولودية الجزائر في الجولة الأولى وتونجيت السنغالي في الجولة الثانية قبل أن يخسر من الترجي التونسي في الجولتين الثالثة والرابعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سيف الدين الجزيري الزمالك

أخبار تهمك

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 18 ساعة

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر في تصفيات إفريقيا

الآن

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. فرجاني ساسي يبلغ الزمالك بقراره النهائي

منذ ساعة و 25 دقيقة

تصريح هام من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على مواعيد غلق وفتح المقاهي خلال شهر رمضان

منذ ساعتين

عاجل.. أول صدام بين كارتيرون وإدارة الزمالك

منذ نصف ساعة

أول تعليق من حكم مباراة البرتغال بعد إلغاء هدف رونالدو

منذ ساعة و نصف

رئيس قناة السويس يكشف ما سيحدث للسفينة الجانحة الساعة ١١:٣٠ (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نجم بيراميدز يرفض التجديد وينتظر عرض الأهلي

منذ أقل من ساعة

هازارد يزف أخبار سارة لزيدان قبل صدام ليفربول

منذ ساعة

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من ضم " السفاح "

منذ ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ ساعتين

صفقة نارية تلوح في الأفق بين يوفنتوس وبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

مصادر تكشف سبب انتحار فتاة طريق الجلالة.. والسر: سرطان

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الزمالك وتونجيت السنغالي في دوري أبطال إفريقيا

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهات الجولة المقبلة

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة الترجي

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة ضد الترجي

تعرف على حظوظ الزمالك في التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:30 م

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر في تصفيات إفريقيا

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

02:26 م

عاجل.. أول صدام بين كارتيرون وإدارة الزمالك

03:57 م

تعرف على مواعيد غلق وفتح المقاهي خلال شهر رمضان

02:24 م

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

11:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان