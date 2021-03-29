الزمالك يعلن موعد عودة ساسى والجزيرى من تونس





أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موعد عودة الثنائي التونسي فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري إلى القاهرة عقب مشاركتهما مع نسور قرطاج في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.





ومن المقرر أن يصل الثنائي إلى القاهرة يوم غدًا الثلاثاء ويخضعا لمسحة طبية مع باقي اللاعبين قبل السفر إلى الجزائر إستعداداً لمواجهة فريق نادي مولودية الجزائر.





ويطير نادي الزمالك الخميس إلى الجزائر من أجل مواجهة المولودية في الجولة الخامسة من دور المجموعات والتي تقام يوم الثالث من شهر أبريل القادم.





وقبل المباراة يحتل نادي الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين فقط من التعادل مع مولودية الجزائر في الجولة الأولى وتونجيت السنغالي في الجولة الثانية قبل أن يخسر من الترجي التونسي في الجولتين الثالثة والرابعة.