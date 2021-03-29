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ننشر صورة بائع الموز المقتول في سوق البدرشين

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:53 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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حصلت بوابة "الفجر"، على صورة بائع الموز المقتول على يد تاجر آخر، لخلافات على مكان البيع بسوق في البدرشين.

وكشفت تحقيقات النيابة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل مقتل بائع موز على يد تاجر آخر بالبدرشين، أن المجني عليه تشاجر مع الآخر للحصول على مكان لبيع بضاعته في سوق بالبدرشين.

وأفادت التحقيقات، أن المجني عليه يدعى "محمد.ح" تشاجر مع تاجر آخر، فاشتد الخلاف بينهما، حتى تطورت وسدد التاجر لبائع الموز عده ضربات على رأسه (بعصا شومة)، فسقط على الأرض غارقًا في دمائه، ونقل الأهالي البائع للمستشفى، وظل ٣ أيام ينازع الموت حتى لفظت أنفاسه الأخيرة.

تلقى مركز شرطة البدرشين، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين شخصين في سوق تجاري، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المشاجرة نشبت بين بائعين بسبب خلافات متعلقة بالبيع، واعتدى أحدهما على الآخر بشومة، مما أسفر عن إصابته برأسه، تم نقل المصاب إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق مع المتهم ووجهت له تهمة الضرب المفضى التي ادت الى الموت.
ننشر صورة بائع الموز المقتول في سوق البدرشين
ننشر صورة بائع الموز المقتول في سوق البدرشين

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