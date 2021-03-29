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11 أبريل.. مجلس الدولة يعقد جلسة خاصة لنظر دعوى إحالة قاضي لمجلس تأديب

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:53 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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حددت محكمة القضاء الإداري - الدائرة الثانية - جلسة الأحد 11 إبريل المقبل، لنظر الدعوي المقامة من المستشار ماجد منجد القاضي بمجلس الدولة، والمطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ إجراءات المحاكمة فى الدعوى التأديبية رقم 8 لسنة 67ق والمقامة ضده، لإنبنائها على تحقيق أجري من غير مختص قانونآ بالمخالفة لنص المادة 113 من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسة ١٩٧٢ وكذلك لجمع أعضاء مجلس تأديب مجلس الدولة لسلطتي الإتهام والمحاكمة بالمخالفة للدستور.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 38394 لسنة 75 ق، رئيس إدارة التفتيش الفني بمجلس الدولة بصفته.

كما طالبت الدعوى باحالة الدعوى الماثلة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدي دستورية نصوص المواد 112_113_115 من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسة 1972.

وقال "منجد" شارحًا لدعواه، إن قانون مجلس الدولة قد حدد درجة المختص قانونا بإجراء التحقيقات مع أعضاء مجلس الدولة وفقًا لدرجتهم القضائية، وأنه عند التحقيق معه قام غير مختص قانونًا بإجراء التحقيق بالمخالفة لنص المادة 113، وهو ما يعد مخالفة لنص القانون المشار إليه.

كما تنظر المحكمة بنفس الجلسة الدعوي رقم 38946 لسنة 75 ق والمقامة من القاضي ماجد منجد والتي يطلب فيها بصفة مستعجلة بوقف قرار رئيس إدارة التفتيش الفني بإقامة الدعوي التأديبية ضده.

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