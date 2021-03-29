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وزير الرياضة السعودي: الشكر لقيادة وطننا على العودة الآمنة للحياة الطبيعية

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:51 م
بوابة الفجر
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أعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، عن سعادته بقرار عودة الجماهير إلى ملاعب كرة القدم السعودية، مقدمًا الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة للمملكة.

وأعلنت وزارة الرياضة، اليوم الإثنين، السماح بحضور الجماهير المحصنين للمباريات بنسبة 40% من السعة الاستيعابية للملاعب اعتباراً من تاريخ 17 مايو المقبل.

وغرد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «نسعد بعودة الجماهير للملاعب الرياضية من جديد.. خالص الشكر والتقدير لقيادة وطننا الغالي على الجهود الكبيرة نحو العودة الآمنة للحياة الطبيعية».

ومن المقرر دخول الجماهير بشكل استثنائي في مباريات المنتخب السعودي الأول مع نظيره الفلسطيني والتي ستقام يوم غد الثلاثاء، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأكدت وزارة الرياضة أن الدخول سيكون متاحاً لمن يظهر حالة محصن عبر تطبيق «توكلنا»، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الالتزام بكافة الإجراءات المتعلقة بالتباعد ولبس الكمامات وغيرها.

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