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فلسطين تسجل 18 وفاة و1786 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:55 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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رصدت وزارة الصحة في فلسطين، اليوم الاثنين، 1786 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و18 وفاة.

 

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن قطاع غزة سجل 815 إصابة من مجمل الحالات الجديدة.

 

وكان رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، دعا اليوم نقابة الأطباء إلى إنهاء إضرابها عن العمل الذي أعلنته، بسبب إخلال الحكومة باتفاق سابق بينهما، على الرواتب والعلاوات.

 

وفي جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله، قال اشتية: "نأسف لمواصلة الأطباء إضرابهم في وقت فيه شعبنا أحوج ما يكون لهم بينما نرى اكتظاظ الأسرة في المستشفيات بالمصابين وارتفاع أعداد الوفيات جراء الموجة الثالثة من الفيروس".

 

وأوضحت قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، أنه  تم تسجيل 265720 إصابة، بينها 2852 وفاة.

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