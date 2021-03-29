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عاجل.. أول صدام بين كارتيرون وإدارة الزمالك

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:57 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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شهدت الساعات القليلة الماضية حدوث أول صدام بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك وإدارة القلعة البيضاء على خلفية بعض الملفات.

وأبدى الفرنسي غضبه الشديد من فشل اللجنة الثلاثية برئاسة المستشار عماد عبد العزيز في تمديد عقد الدولي التونسي فرجاني ساسي متوسط ميدان البيت الأبيض.

وشدد كارتيرون على أن الفريق بحاجه إلى تدعيمات قوية خلال الموسم القادم من أجل المنافسة على جميع البطولات الممكنة وكان لزامًا على الإدارة إقناع ساسي بالتجديد خاصةً أنه من العناصر المميزة.

يُذكر أن فرجاني ساسي قد أبلغ إدارة الزمالك قراره النهائي بالرحيل عن صفوف القلعة البيضاء وذلك بسبب عدم قدرتهم على توفير المبالغ المالية التي طلب الحصول عليها للتجديد.

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