عبدالسلام يخوض تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات الجماعية ظهر اليوم الإثنين تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، استعدادا لمواجهة مولدية الجزائر.





وشهد المران، خوض محمد عبد السلام لاعب الفريق، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، حيث تعرض اللاعب للإصابة بكدمة في القدم في مران الفريق أمس الأحد.





ووضع الجهاز الطبي برنامجا تأهيليا خاصا للاعب لتنفيذه في صالة الجيمانيزيوم، للتعافي من إصابته.





ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل.