Advertisements
عبدالسلام يخوض تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك
الإثنين 29/مارس/2021 - 04:00 م
محمد زكي
Advertisements
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات الجماعية ظهر اليوم الإثنين تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، استعدادا لمواجهة مولدية الجزائر.
وشهد المران، خوض محمد عبد السلام لاعب الفريق، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، حيث تعرض اللاعب للإصابة بكدمة في القدم في مران الفريق أمس الأحد.
ووضع الجهاز الطبي برنامجا تأهيليا خاصا للاعب لتنفيذه في صالة الجيمانيزيوم، للتعافي من إصابته.
ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل.
Advertisements