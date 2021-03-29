أروابارينا: لا أحد يتدخل في اختياراتي .. وإكرامي والشناوي مصدر أمان





قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز إنه سعيد للغاية بالمستوى الرائع الذي يقدمه حراس مرمى الفريق في المباريات والتدريبات، وسعيد بوجود الثنائي شريف إكرامي وأحمد الشناوي في هذا المركز، حيث يعدا من أفضل الحراس في مصر هذا الموسم، بجانب العناصر الشابة الرائعة التي تتدرب مع الفريق الأول.





أشار المدير الفني إلى أنه منذ تعاقده مع نادي بيراميدز في بداية الموسم، وبعد دراسة جميع المراكز كان يسعى للتعاقد مع حارس مرمى جديد، ولكنه بعد وصوله وبدء تدريب العناصر المنضمة حديثا فوجئ بالمستوى الراقي الذي يقدمه الحارس شريف إكرامي، صاحب الخبرات الكبيرة، كما أن عودة أحمد الشناوي للتدريبات واستعادة مستواه زاده اطمئنانا على مركز حراسة المرمى بالفريق.





شدد المدرب على أن شريف إكرامي حارس رائع للغاية ويؤدي بصورة رائعة منذ بداية الموسم، وبعيدا عن مستواه الفني داخل الملعب، فهو قائد بمعنى الكلمة في الخط الخلفي للفريق ودائم التوجيه والحديث مع زملائه ويتمتع باحترام الجميع، ولا غنى عنه داخل الفريق، ونفس الأمر بالنسبة لأحمد الشناوي الذي أبعدته الإصابات وفيروس كورونا عن الفريق لبعض الوقت ولكنه عاد لمستواه مؤخرا ما جعله يشعر بالاطمئنان الشديد على حراسة مرمى الفريق.









المدير الفني الأرجنتيني أكد أنه صاحب القرار الأول والأخير في اختيار من يشارك في المباريات بصفته المدير الفني ولا يقبل تدخلا من أحد في اختياراته على الإطلاق، موضحا أنه في بداية الموسم كان واضحا مع جميع حراس المرمى وأكد أنه سيستعين بالحارس الأجهز فنيا وبدنيا في المباريات لأنه مركز حساس ولا يحتمل التدوير ولابد من تثبيت الحارس الأفضل، وإكرامي كان الأجهز فنيا وبدنيا منذ بداية الموسم وبالفعل يقدم مباريات رائعة ويساعد الفريق على تحقيق أهدافه، والشناوي يجتهد هو الآخر في التدريبات في انتظار الفرصة في ظل توالي المباريات والمشاركة في عدد كبير من البطولات ما يتطلب جاهزية جميع العناصر.