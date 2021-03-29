كارتيرون يستقر على بديل مصطفى محمد





إستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على صفقة المارد الأبيض الهجومية التي يتطلع للتعاقد معها خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وعلم " الفجر الرياضي " أن كارتيرون طلب من إدارة القلعة البيضاء الحصول على خدمات سفيان رحيمي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي ليكون خليفة مصطفى محمد الذي رحل صوب جالطة سراي التركي على سبيل الإعارة.





ويعاني البيت الأبيض من عقم تهديفي خلال المباريات الماضية وبالأخص عقب رحيل الأناكوندا صوب الدوري التركي مع عدم إقتناع كارتيرون بخدمات سيف الدين الجزيري ومروان حمدي.





ومن المُنتظر أن تدرس اللجنة الثلاثية الطريقة المُثلى للحصول على خدمات اللاعب ورفع ملف من أجل طلب خدماته رسميًا.