Advertisements

نوير يغادر معسكر المنتخب الألماني

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:03 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

غادر مانويل نوير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ معسكر منتخب ألمانيا وذلك قبل المواجهة التي ينتظرها المانشافت ضد مقدونيا الشمالية لحساب مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ويلتقي المنتخب الألماني مع نظيره منتخب مقدونيا الشمالية يوم الأربعاء القادم بعد أن نجح في حصد النقاط الكاملة في المباراتين الأولى والثانية تصدر بهم المجموعة.

وقالت صحيفة " بيلد " الألمانية أن مانويل نيور غادر معسكر منتخب بلاده اليوم الأثنين وسيعود إلى مدينة ميونخ الألمانية دون إبداء أسباب واضحة.

الأمر الذي يجعل المنتخب الألماني يعتمد على مارك أندريه تيرشتيجن حارس مرمى برشلونة للعب أساسيًا أمام مقدونيا الشمالية على حساب نوير.

أخبار تهمك

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ ساعتين

صفقة نارية تلوح في الأفق بين يوفنتوس وبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم بيراميدز يرفض التجديد وينتظر عرض الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. فرجاني ساسي يبلغ الزمالك بقراره النهائي

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. أول صدام بين كارتيرون وإدارة الزمالك

منذ نصف ساعة

رئيس قناة السويس يكشف ما سيحدث للسفينة الجانحة الساعة ١١:٣٠ (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح هام من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

هازارد يزف أخبار سارة لزيدان قبل صدام ليفربول

منذ ساعة

أول تعليق من حكم مباراة البرتغال بعد إلغاء هدف رونالدو

منذ ساعة و نصف

تركى آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 18 ساعة

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من ضم " السفاح "

منذ ساعة

تعرف على مواعيد غلق وفتح المقاهي خلال شهر رمضان

منذ ساعتين

مصادر تكشف سبب انتحار فتاة طريق الجلالة.. والسر: سرطان

منذ حوالي 18 ساعة

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر في تصفيات إفريقيا

الآن
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:26 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جزر القمر في تصفيات إفريقيا

11:30 م

عاجل.. أول صدام بين كارتيرون وإدارة الزمالك

03:57 م

تعرف على مواعيد غلق وفتح المقاهي خلال شهر رمضان

02:24 م

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

11:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان