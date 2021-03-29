نوير يغادر معسكر المنتخب الألماني





غادر مانويل نوير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ معسكر منتخب ألمانيا وذلك قبل المواجهة التي ينتظرها المانشافت ضد مقدونيا الشمالية لحساب مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.





ويلتقي المنتخب الألماني مع نظيره منتخب مقدونيا الشمالية يوم الأربعاء القادم بعد أن نجح في حصد النقاط الكاملة في المباراتين الأولى والثانية تصدر بهم المجموعة.





وقالت صحيفة " بيلد " الألمانية أن مانويل نيور غادر معسكر منتخب بلاده اليوم الأثنين وسيعود إلى مدينة ميونخ الألمانية دون إبداء أسباب واضحة.





الأمر الذي يجعل المنتخب الألماني يعتمد على مارك أندريه تيرشتيجن حارس مرمى برشلونة للعب أساسيًا أمام مقدونيا الشمالية على حساب نوير.