موعد مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال إفريقيا وترتيب المجموعة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة فريق مولودية الجزائر، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.









وتقام مباراة الزمالك ومولودية الجزائر، يوم السبت القادم الموافق 3 أبريل المقبل، على ملعب 5 يوليو في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.









وكانت مباراة الجولة الأولى بين الفريقين، انتهت بالتعادل السلبي، والتي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي، وشهدت العديد من الفرص الضائعة من جانب الفارس الابيض.









ويتصدر الترجي التونسي المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، وضمن التأهل بشكل رسمي لدور الثمانية، ويليه مولودية الجزاير برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين فقط، ويأتي في المركز الأخير تونغيت السنغالي برصيد نقطة واحدة فقط.