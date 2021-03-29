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بديل فان دايك.. ليفربول يتحرك لضم صفقة دفاعية

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن اهتمام نادي ليفربول بالتعاقد مع مدافع فريق لايبزيج الدولي الفرنسي إبراهيما كوناتي، ليكون أولى صفقات الفريق الصيفية.


ووفقاً لشبكة "TheAthleticUK" البريطانية، فإن ليفربول في مفاوضات متقدمة مع لايبزيج، للتعاقد مع المدافع صاحب الـ21 عاماً.


وأضاف المصدر أن المدافع الشاب يملك شرط جزائي في عقده بقيمة 40 مليون يورو، وسيحتاج ليفربول لدفع هذا المبلغ من أجل التوقيع مع اللاعب.


يذكر أن إبراهيما كوناتي انتقل الى لايبزيج في عام 2017، وخاض مع الفريق الألماني 89 مباراة بكل المسابقات وسجل 4 أهداف وصنع هدف.

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