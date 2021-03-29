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صراع ناري بين برشلونة وإنتر ميلان على ضم نجم ليفربول

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:03 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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فجرت صحيفة " موندو ديبورتيفو " مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في صراع ناري يجمع بين فريق الكرة الأول بنادي برشلونة الإسباني والعملاق الإيطالي فريق نادي إنتر للحصول على خدمات نجم ليفربول.

وإقترب الدولي الهولندي جورجينهو فينالدوم من الرحيل عن قلعة الأنفيلد بنهاية الموسم الجاري والذي ينتهي عقده مع عدم وجود أي نية للتجديد.

وأضافت الصحيفة إلى أن فينالدوم يتمتع بإعجاب كبير من مواطنه رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني الأمر الذي قد يجعل لابورتا يقدم عرض للاعب لمدة ثلاثة مواسم مقابل ثمانية مليون يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد.

ولن تمر الصفقة مرور الكرام خاصةً أن الإنتر يسعى هو الآخر للحصول على الصفقة ويزاحم فيها برشلونة خاصةً أن كونتي يريد التنعاقد مع فينالدوم لتعزيز صفوفه في ظل رغبة النادي لضم العناصر المميزة التي تمكنه من المنافسة على دوري أبطال أوروبا.

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الكلمات المفتاحية

ليفربول فينالدوم برشلونة

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