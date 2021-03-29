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رسمياً.. الكشف عن موعد عودة الجماهير إلى الملاعب السعودية

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وزارة الرياضة السعودية في بيان أصدرته، اليوم الإثنين، السماح بحضور المشجعين "المحصنين" في الفعاليات الرياضية، بنسبة 40% من سعة المدرجات، اعتباراً من 17 مايو المقبل.

جاء في نص البيان الذي نشرته الوزارة عبر حسابها على تويتر: "أعلنت وزارة الرياضة اليوم الإثنين، أنه وبناء على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد، سيتم السماح بحضور الجماهير المحصنين للمباريات الرياضية بنسبة 40% من السعة الاستيعابية للملاعب، اعتباراً من 17 مايو 2021".

وأضافت الوزارة: "فيما سيتم دخول الجماهير بشكل استثنائي في مباراة المنتخب السعودي الأول، وشقيقه المنتخب الفلسطيني، والتي ستقام غداً الثلاثاء على ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023".

وأكدت الوزارة في بيانها أن الدخول سيكون متاحاً لمن يظهر حالة "محصن" عبر تطبيق "توكلنا"، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتباعد وارتداء الكمامات وغيرها، على أن يتم متابعة تطبيق هذه الإجراءات إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية في حال رصد أي مخالفات حيال ذلك".

وأضافت: "يأتي ذلك دعماً لمسيرة المنتخب السعودي الأول في هذه المباراة المهمة، والسماح للجماهير الرياضية بمؤازرة "الصقور" من المدرجات".

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