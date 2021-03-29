خبيرة مالية توضح أسباب الهبوط الحاد لمؤشرالبورصة الرئيسي

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أن المؤشر الرئيسي للبورصة قد عاد لأدائة السلبي مرة أخري حيث هبط بسبب قيم التداول الضعيفة التي تضخ فية ولهبوط الاسهم القيادية وعلي رأسها البنك التجاري الدولي والشرقية للدخان بسبب عدم اهتمام المتعاملين الأجانب بتكوين مراكز شرائية.





وأوضحت الخبيرة في تصريح خاص ل " الفجر " أن المؤشرات الفرعية قد صعدت بنسب تجاوزت 1% بسبب تدني أسعار الأسهم ولإقبال الأفراد المصرين علي تكوين مراكز شرائية لتعويض جزء من خسائرهم .





وأضافت الخبيرة ، أنه مع بوادر إنفراج أزمة السفينة العالقة في قناة السويس و بسبب النتائج الإيجابية لبعض الشركات التي بدأت في الإعلان عن مراكزها المالية ، فتظهر المؤشرات الفرعية حركة تصحيحية لأعلي بعد نزول لفترة تتجاوز الشهر لعدة أسباب : أولها وجود معلومات عن إسناد التعامل بالهامش لشركات التخصيم ثم عودة للإرتفاع بعد اعلان هيئة الرقابة المالية عن مبادرة البنك المركزي بالتعاون مع الهيئة لدعم السيولة من خلال إنشاء صندوق بمليار جنية قابل للزيادة لدعم شركات السمسرة لدعم تعاملات الانشطة المتخصصة مما أدي الي وجود حالة من التفاؤل أعقبها إسترداد المؤشرات لجزء من خسائرها وخصوصاً المؤشر الرئيسي الذي إنخفض الي نقاط لم يصل لها منذ اكتوبر من العام الماضي والذي وصل الي 10300 نقطة والتي اعتبرت قاع جديد للمؤشر الرئيسي.









وكانت المؤشرات الفرعية متأثرة بخسائر قوية حيث توقفت الجلسة لمدة نصف ساعة يوم الثلاثاء الماضي ووصفت الجلسة أنها الاسواء اداء في 3 شهور .





وأشارت الخبيرة ، أن أداء المؤشر الرئيسي للبورصة في الوقت الحالي متراجع بسبب عدم إهتمام الأجانب بضخ سيولة وتكوين مراكز شرائية علي الرغم من تدني أسعار الاسهم المقيدة فية ، وذلك بسبب إهتمامهم المتزايد بالشراء في أدوات الدين لإرتفاع عائدها وانخفاض مخاطرها ، كما ان سلوك المؤسسات ككل تحول من الإستثمار طويل الأجل الي المتاجرات السريعة مما لايؤهل المؤشر للبقاء في المنطقة الخضراء لفترات طويلة ، كما ان السيولة التي تضخ فية هي سيولة ضعيفة ، ولا يقوم الأجانب بتكوين مراكز شرائية إلا عند أدني الأسعار .





ولفتت الخبيرة ، أن نقاط الدعم والمقاومة قد تحولت للمؤشر 30 الي نقاط مختلفة ، حيث انخفض الدعم الي 10300 نقطة وهو القاع الذي تحقق خلال أخر انخفاضة، والتي كانت ذروتها الثلاثاء من الأسبوع الماضي، اما عن المقاومة فان الوصول الي نقطة الـ 11600 أصبح صعب المنال لأنه لابد أن نضع في إعتبارنا ان هناك مراكز شرائية علي أسعار متدنية قد حان الوقت لتسويتها مع ارتفاع الأسعار .





اما عن كيفية الخروج من النطاق العرضي الضيق للمؤشرات ، فأكدت الخبيرة أنه لابد من ضخ سيولة مؤسسية جديدة ، وإستمرار الشركات المقيدة في شراء أسهم الخزانة والسماح لها بالإحتفاظ بالأسهم لتحقيق الإنتعاش في الاسواق .





وتوقعت الخبيرة خلال جلسات الاسبوع القادم ، زيادة قيم التداول لضبط مراكز شركات التداول في المراجعة الدورية مع إستمرار تفوق المؤشرات الفرعية بسبب السيولة الداخلة من الافراد ،و الميل الي التهدئة لإغلاق مراكز المديونية وهامش بسبب نهاية شهر مارس .





وأضافت ، أنه من المتوقع إنطلاقة سعرية في شهر إبريل القادم مدعوم بعودة فتح الإقتصاديات المحيطة بعد زيادة عدد المتلقيين للقاح كورونا.