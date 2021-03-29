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فنانون الوطن العربي يفخرون بمصر لنجاحها في حل أزمة السفينة الجانحة

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:33 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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افتخر عدد من الفنانين في الوطن العربي، بقدرة مصر على تخطي أزمة السفينةالجانحة في قناة السويس، والتي أخذت حيز كبير من عقول الجمهور وتفكيره، حتى أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر عدد من الفنانين عن فخرهم بمصر من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتزامن مع حل هذه الأزمة يرصد "الفجر الفني" أبرز تعليقات الفنانين في الوطن العربي على هذه الأزمة:

الفنانة أحلام شاركت تغريدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وكتبت قائله: "تحيا جمهورية مصر العربية وها قد أبحرت المحروسة ومش غريبة عليكي يا مصر أم الدنيا يا عظيمة.. تعويم السفينة الجانحة فى قناة السويس".

وغرد الفنان راغب علامة أيضا قائلا: ""نهنئ أم الدنيا دولة مصر الحبيبة ونهنئ العالم كله بإعادة فتح قناة السويس وتحريك السفينة العالقة".

وكتبت نوال الزغبي قائله: "تحيا مصر، مصر فى القلب"، فيما قال الفنان سامو زين:"وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدى، تحيا مصر".

وكتبت إليسا قائله: "حبيبتى يا مصر، الله يحمى مصر".

وانقلبت مواقع التواصل الاجتماعي، برسائل الفخر بمصر لتفوقها في حل أزمة السفينة الجانجة، كما فخرو أيضا بالعمال الذين عملو جادين في هذه الأيام محاولة منهم لحل الأزمة.
فنانون الوطن العربي يفخرون بمصر لنجاحها في حل أزمة السفينة الجانحة
فنانون الوطن العربي يفخرون بمصر لنجاحها في حل أزمة السفينة الجانحة
فنانون الوطن العربي يفخرون بمصر لنجاحها في حل أزمة السفينة الجانحة
فنانون الوطن العربي يفخرون بمصر لنجاحها في حل أزمة السفينة الجانحة
فنانون الوطن العربي يفخرون بمصر لنجاحها في حل أزمة السفينة الجانحة
فنانون الوطن العربي يفخرون بمصر لنجاحها في حل أزمة السفينة الجانحة
فنانون الوطن العربي يفخرون بمصر لنجاحها في حل أزمة السفينة الجانحة
فنانون الوطن العربي يفخرون بمصر لنجاحها في حل أزمة السفينة الجانحة

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