تعرف على الخلاف الوحيد بين ساسي وإدارة الزمالك حول التجديد

لا صوت يعلو فوق صوت تجديد عقد النجم التونسي فرجاني ساسي، نجم خط وسط الزمالك المصري، بعد أن أوشك عقد اللاعب على الانتهاء بنهاية الموسم الحالي.













وكشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأبيض، أن مفاوضات الزمالك لتجديد عقد ساسي توقفت منذ فترة عند نقطة الخلاف المالي حول الراتب السنوي للاعب، بعد أن اشترط ساسي الحصول على راتب سنوي قدره 2.5 مليون يورو حوالي "46 مليون جنيه مصري" ولكن إدارة الزمالك قدمت عرضا لتجديد عقد اللاعب مقابل 1.5 مليون دولار "حوالي 23 مليون جنيه مصري" وهو ما يعني أن عرض الزمالك يبلغ نصف مطالب اللاعب المالية.





وأكد مسؤولو الزمالك أنهم مستعدين لرفع الراتب السنوي إلى 1.8 مليون دولار، لكن يبقى هذا الراتب بعيدا عن مطالب ساسي، بخلاف أن هناك نقطة خلاف آخرى حول تحمل قيمة الضرائب في عقد اللاعب، خصوصا أن ساسي يرفض تحملها، لذل فأن الأمور تسير في اتجاه رحيل ساسي عقب نهاية عقده، موضحا أن ساسي لم يوقع لأي فريق حتى الآن ولكنه يراهن على الحصول على عروض أفضل ماليا مع مرور الوقت.



