الزمالك يستعين بـ "ساسي" لخطف صفقة الأهلي





يبحث مسؤولو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، التعاقد مع حمدو الهوني صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الترجي الرياضي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





تعاقد الزمالك مع حمدو الهوني





ويدرس مسؤولو الزمالك، ضم الدولي الليبي حمدو الهوني في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بعد تألقه مع الفريق الكروي الأول بنادي الترجي الرياضي التونسي بشكل لافت للنظر الفترة الماضية.





من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، أبدى إعجابه الشديد بحمدو الهوني واقترح التعاقد معه لتدعيم صفوف القلعة البيضاء.





وأوضح المصدر أن مسؤولي الزمالك طلبوا وساطة فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، وإقناع مواطنه حمدو الهوني للإنتقال إلى القلعة البيضاء في الصيف المقبل.





وتابع المصدر أن الهوني يملك شرطا جزائيا في عقده مع الترجي الرياضي التونسي يقدر بـ3.5 مليون يورو، مشيرا إلى أن اللجنة الثلاثية تلقت وعدا مع أحد مسؤولي القلعة البيضاء السابقين بالمساعدة في ضم اللاعب حال موافقته.





وأتم المصدر أن مسؤولي الزمالك، ينتظروا عودة فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، للإطمئنان منه علي قرار حمدو الهوني من الانضمام إلى نادي الزمالك من عدمه.



